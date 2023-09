Cina-Italia: Tajani visita stele dedicata al gesuita Matteo Ricci, "grandi italiano che ha avvicinato i nostri popoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha visitato oggi la stele commemorativa e la tomba del padre gesuita Matteo Ricci, nella prima giornata della missione ufficiale intrapresa dal ministro in Cina. "Ho visitato la stele dedicata al missionario e letterato padre Matteo Ricci, 'Lì Madòu' in cinese, per omaggiare un grande italiano che, viaggiando in Cina, ha avvicinato i nostri popoli e le nostre culture", ha scritto il ministro su X (Twitter). (Cip)