Libia-Israele: capo ufficio politico di Hamas Haniyeh elogia “rifiuto normalizzazione”

- Il capo dell’ufficio politico del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha elogiato la presa di posizione del Governo di unità nazionale della Libia di rifiuto della normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo ha dichiarato lo stesso Haniyeh, durante un colloquio telefonico con il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Mohamed Takala, come riferito dall’agenzia di stampa libica “Lana”. Durante la conversazione telefonica, Takala e Haniyeh hanno discusso inoltre degli ultimi sviluppi della situazione nei territori palestinesi, mentre il capo dell’ufficio politico di Hamas ha dichiarato “fallito l’ultimo tentativo di Israele di intaccare l’onorevole posizione della Libia”. Da parte sua, Takala ha sottolineato infatti che la posizione della Libia sulla questione palestinese non è mutata, né il suo sostegno alle rivendicazioni dei diritti del popolo palestinese. Haniyeh ha quindi espresso apprezzamento nei confronti della posizione dell’Alto consiglio di Stato e delle “istituzioni ufficiali” del Paese nordafricano. Contestualmente, sempre secondo “Lana”, la Procura generale della Libia ha annunciato la formazione di una commissione di inchiesta per indagare sull’“incidente” costituito dall’incontro tra la ex ministra degli Esteri, Najla el Mangoush, e l’omologo israeliano, Eli Cohen. Tale incontro, infatti, rappresenta una violazione delle leggi libiche riguardo il boicottaggio nei confronti dello Stato di Israele. La commissione, dunque, dovrà valutare la portata dei danni causati dall’incontro tra Cohen ed El Mangoush agli interessi della Libia, raccogliendo materiale dagli organismi di intelligence e interrogando le personalità politiche coinvolte. Riguardo l’incontro, inoltre, secondo il quotidiano “Jerusalem Post”, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha duramente criticato la diplomazia israeliana per aver reso noto un incontro che avrebbe dovuto essere segreto. La diffusione di informazioni sull’episodio, infatti, ha scatenato un’ondata di malcontento in Libia, le cui istituzioni non riconoscono lo Stato di Israele e dove il sentimento filo-palestinese è molto forte tra la popolazione. (Lit)