Dalla Chiesa: Perego, generale è stato uomo simbolo della lotta alla mafia

- Il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa deve essere indelebile per tutti i cittadini italiani. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. “41 anni fa, la sera del 3 settembre 1982, il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto dei cento giorni a Palermo, veniva assassinato dalla mafia in via Isidoro Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, in quel momento al suo fianco e all'agente di polizia Domenico Russo", ha ricordato Perego. “"Il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa per me è indelebile e lo deve essere per tutti i cittadini italiani; un carabiniere, figlio di carabiniere, poi prefetto che nei suoi cento giorni a Palermo aveva dedicato anche una speciale attenzione ai giovani", ha affermato Perego. (segue) (Res)