Dalla Chiesa: Perego, generale è stato uomo simbolo della lotta alla mafia (2)

- “Per questo – ha proseguito il sottosegretario – vorrei ricordare alcune sue parole dette ai giovani studenti del Liceo Garibaldi di Palermo: Io sono come una fiammella che lo Stato ha voluto accendere in questa capitale bellissima che è Palermo. Credo nei giovani e sono venuto qui per dare loro qualcosa: spero di riuscire a creare con questa mia attività per lo meno dei dubbi in coloro che vivono nel marcio, che prosperano sulla corruzione. Io credo ancora che esistano valori, soprattutto perché noi siamo uomini e non numeri. Bisogna respingere qualsiasi forma di corruzione perché è su questa che si alimenta la mafia e il vostro condizionamento. Bisogna fare affidamento esclusivamente sulla propria intelligenza. La mafia è un modo di essere, un modo di pensare che travolge chiunque; noi dobbiamo studiare il modo di combatterla”. "La lotta alla mafia non si deve fermare – ha concluso Perego - “e tutta la società italiana deve sentirsi coinvolta, da ogni singolo contributo e da come educhiamo i nostri ragazzi, affermando la cultura della legalità, possiamo sperare in un futuro migliore per il Paese”. (Res)