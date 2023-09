Israele: premier Netanyahu convoca squadra ministeriale su proteste migranti eritrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, convocherà una squadra ministeriale per discutere delle misure da adottare nei confronti dei migranti irregolari eritrei che ieri hanno preso parte alle violente proteste esplose a Tel Aviv, contro il governo di Asmara. Lo ha riferito l’emittente israeliana “I 24 News”, aggiungendo che la riunione della squadra ministeriale sarà convocata da Netanyahu domani a Gerusalemme. Al vaglio, vi sarà l’ipotesi di espellere gli eritrei senza regolare titolo di soggiorno. Intanto, il bilancio definitivo delle proteste di ieri è di 40 arresti, almeno 170 feriti, tra manifestanti (tra i quali figurano migranti irregolari, rifugiati e richiedenti asilo) e agenti di polizia. Secondo le statistiche, in Israele si trovano attualmente 17.850 richiedenti asilo eritrei, in gran parte giunti nel Paese attraverso la penisola egiziana del Sinai. Molti di essi, inoltre, sono in Israele da molti anni e si sono stabiliti a sud di Tel Aviv. (Res)