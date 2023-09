Banche: Calenda, scommetto credito imposta da governo dopo extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli extraprofitti delle banche "io sono pronto a fare una scommessa: alla fine si inventeranno un credito di imposta che farà recuperare alle banche più di quello che le banche pagano con la norma sugli extra-profitti". Lo ha dichiarato il Segretario Nazionale di Azione, Carlo Calenda, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Vogliamo fare una scommessa che accadrà questo questo?" Ha domandato retoricamente Calenda, perché "semplicemente, purtroppo nessun componente di questo governo ha mai lavorato un giorno nel sistema economico, finanziario, produttivo prima di fare questo lavoro e quindi non lo conoscono e non sanno come funziona". Calenda ha messo in dubbio "le compatibilità con le norme europee, perché come voi vi ricorderete il nostro governo si dovette occupare di un’esplosione degli npl". (Rem)