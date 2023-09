Università: Bernini, ascensore sociale potrebbe funzionare meglio, colpa anche dell'inverno demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascensore sociale potrebbe funzionare meglio, si può sempre migliorare. Sull'università, noi abbiamo aumentato la soglia Isee, abbiamo potenziato le borse di studio, per quello insistiamo sempre sul diritto allo studio, perché il modo migliore è consentire a chiunque di realizzare i propri desideri. Lo ha detto il ministro per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini durante un punto stampa a Cernobbio all’ultima giornata del Forum Ambrosetti. "L'ascensore sociale - ha spiegato - passa anche attraverso, purtroppo l'inverno demografico, molto spesso noi siamo costretti a fare i conti con una natalità che non è in grado di essere sostitutiva e questo non vale solo per l'Italia, vale soprattutto per i paesi più sviluppati, a più alto tasso di pil". "Quindi, dobbiamo fare in modo che la nostra capacità di attirare persone che si vogliono formare nel nostro Paese sia forte". (Rem)