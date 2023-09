Roma: scomparsa da due settimane da Monterotondo, 14enne ritrovata in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’angoscia dei genitori di una 14enne di Monterotondo durata quasi due settime è terminata questa mattina quando i carabinieri hanno ritrovato la minorenne. La ragazzina si era allontanata di casa il 21 di agosto e non se ne avevano più tracce. Le ricerche scattate dopo la denuncia dei genitori aveva attivato il piano previsto in caso di persone scomparse. Questa mattina, grazie alle indagini svolte dai carabinieri e dagli agenti della polizia postale, la 14enne è stata ritrovata in buone condizioni, all’interno di una abitazione in un comune della provincia de L’Aquila.(Rer)