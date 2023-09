Riforme: Casellati, sono priorità, atto di responsabilità verso il nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è detto, da alcuni esponenti del centrosinistra, che la priorità non è la riforma costituzionale, trattando questa materia come fosse una mera esercitazione letteraria, ma sono le riforme sul lavoro, sulla casa, sulle infrastrutture, sul fisco ed oggi il Forum Ambrosetti ha toccato un tema importantissimo, 'filo conduttore del Forum2023', che è 'la questione denatalità' e l’impatto che i cambiamenti socio-demografici in atto determinano sui conti pubblici, sulla crescita economica, sul futuro stesso dell’Italia". Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Ma, "come può un governo debole e precario predisporre le misure economiche necessarie a supportare la genitorialità nei prossimi decenni? Come può lavorare sulla conciliazione lavoro-famiglia, sui piani per la casa, sull’accesso a servizi di assistenza all’infanzia di alta qualità come gli asili nido?", ha aggiunto per poi concludere: "La stabilità è dunque la vera priorità perché non è soltanto una scelta politica, ma una leva economica, la sfida da vincere per il Sistema Paese. È poi c’è il secondo pilastro della riforma che è quello di ricondurre la composizione dei governi alla volontà degli elettori. Era dal 2011 che l’esecutivo non era espressione del voto popolare. Questo disallineamento ha portato ad una crescente disaffezione dei cittadini verso la politica e ad un allarmante astensionismo che ha caratterizzato le ultime tornate elettorali. La riforma, dunque, non è un atto di disprezzo verso la nostra storia repubblicana, ma un atto di responsabilità verso il nostro futuro". (Rin)