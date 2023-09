Ucraina: Crosetto, vorrei si aprisse stagione di tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato di auspicare una stagione di tregua, se non di pace, in Ucraina. “Vorrei che si aprisse una nuova stagione, nel corso della guerra, di tregua, se non di pace, ma all'ultima riunione dei ministri della Difesa della Ue a Toledo ho avuto l'impressione che siamo ancora molto lontani da una soluzione pacifica del conflitto”, ha detto il ministro in un’intervista a “La Stampa”. “In tutti i Paesi, Ucraina compresa, sta maturando la convinzione di dover arrivare alla fine del conflitto”, ha aggiunto. Ma a fare la prima mossa, ha precisato Crosetto, devono essere i russi. “Da oltre un anno e mezzo non c'è stato nemmeno un giorno in cui non siano piovute bombe russe sulle città ucraine. Si fermino, anche solo per 24 ore, e poi si può cominciare a parlare”. (Res)