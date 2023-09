Dalla Chiesa: Musumeci, lasciato in una fatale solitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 41 anni da quando la mafia ha ucciso a Palermo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "Il generale aveva chiesto allo Stato maggiori poteri, ma è stato lasciato in una fatale solitudine, proprio come accadrà con Falcone e Borsellino. L’impegno di Dalla Chiesa e la sua competenza - conclude - hanno consentito di affinare metodi e strumenti nella lotta alla criminalità organizzata e di aprire così la strada a futuri successi delle Forze dell’ordine".(Rin)