Pa: Zangrillo, formazione è leva strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "fare in modo che la Pubblica amministrazione non sia vissuta come di serie B" rispetto al mondo delle aziende. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Per il ministro cruciale è la formazione. "Quando sono arrivato al ministero si faceva un solo giorno all'anno di formazione - ha spiegato -. Viviamo in tempi in cui le nostre conoscenze vanno in obsolescenza in tempi rapidissimi. Per questo la formazione è una leva strategica, serve gente che sappia fare il proprio mestiere, che sia attrezzata da know-how necessario". (Rin)