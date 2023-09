Israele-Marocco: presidente Senato Mayara risponde all’invito ufficiale alla Knesset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei consiglieri, il Senato marocchino, Enaam Mayara, ha accettato l’invito ufficiale del presidente della Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato di Israele, Amir Ohana, per una visita ufficiale in programma per il prossimo 7 settembre. Lo si apprende dall’emittente israeliana “I 24 News”. Mayara sarà dunque il primo funzionario governativo del Regno del Marocco a essere accolto dalla Knesset. Inoltre, sarà la prima occasione in cui nel parlamento israeliano sarà issata la bandiera marocchina e si udirà l’inno nazionale del Regno. La visita di Mayara, pertanto, rappresenta un punto di svolta storico nelle relazioni israelo-marocchine, dopo il riconoscimento, da parte di Israele, dell’appartenenza a Rabat del territorio conteso del Sahara occidentale, espresso da Netanyahu al re Mohammed VI lo scorso luglio. Mayara, inoltre, che occupa attualmente l’incarico di presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, sarà accompagnato da delegati dei parlamenti dei Paesi membri dell’organizzazione (tra i quali si possono citare, a titolo di esempio, Italia, Algeria, Egitto, Tunisia, Siria, Giordania, Libano, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Qatar). La visita di Mayara, peraltro, segue quella di Ohana in Marocco dello scorso giugno. (Res)