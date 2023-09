Roma: sorpreso a rubare in una casa ad Ostia, ladro si frattura il piede durante fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, il proprietario di un appartamento in via Olivieri ad Ostia, ha sorpreso in casa un ladro, cittadino georgiano, mentre rovistava nei cassetti del mobilio. I due hanno quindi ingaggiato una colluttazione con il padrone di casa impegnato ad evitare che il malvivente fuggisse portando via il borsone con gli oggetti preziosi rubati. Ad avere la peggio è stato proprio il presunto ladro che ha riportato la frattura di un piede, che gli ha impedito la fuga. L’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato, lo ha salvato dalla furia del vicinato.(Rer)