Istruzione: Bernini, ci sono margini per investimenti nella prossima manovra

21 luglio 2021

- Nella prossima manovra di bilancio i margini per investimenti in istruzione e ricerca "ci sono, ci sono stati nella vecchia legge di bilancio dove abbiamo messo un miliardo sul diritto allo studio e lo faremo ancora". Lo ha detto il ministro per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini durante un punto stampa a Cernobbio all'ultima giornata del Forum Ambrosetti. "Potenzieremo le borse di studio - ha spiegato -, potenzieremo i dottorati, in particolare i dottorati che fanno riferimento a materie per noi importantissime che sono le materie del futuro, cioè le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale di cui si sta parlando qui, tecnologie quantistiche, tutti i temi che fanno grande la ricerca italiana nel mondo e che ci portano ad investire sia a livello universitario sia a livello di enti di ricerca". Tutto questo, prosegue Bernini "è un modo per contrastare l’inverno demografico, facendo in modo che gli studenti partecipino alla loro stessa affermazione scientifica e professionale. Vogliamo da parte loro una capacità di sviluppare i loro talenti, di partecipare alla formazione dei loro talenti e soprattutto di realizzarli in Italia". Quindi, "una nuova internazionalizzazione, più forte, anche su questo investiremo, da e per l'Italia. Noi non vogliamo solamente drenare i cervelli in fuga, vogliamo lasciare andare, chi vuole andare, per poi dare loro ragioni per tornare", ha concluso. (Rem)