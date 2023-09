Russia: grosso incendio in deposito di petrolio nel nordest di San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso incendio è scoppiato nel nordest di San Pietroburgo, in un’area di 800 metri quadrati lungo prospettiva Piskarevskij dove si trova il deposito di petrolio “Ruchi”. Lo ha reso noto il quotidiano “Kommersant”. Il ministero per le Situazioni di emergenza ha riferito in una nota che l’incendio è scoppiato “in un hangar di 80x10 metri”. Dodici mezzi e 60 vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento. Al momento non ci sarebbero vittime. (Rum)