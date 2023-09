Migranti: Bonelli (Avs), perché Piantedosi non parla delle 2.000 vittime del 2013?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i dati di Save the Children oltre 2.000 persone sono morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dall'inizio del 2023, il peggiore anno in termini di vittime dal 2016. Per questo voglio chiedere al ministro Piantedosi che oggi afferma con orgoglio 'avevamo previsto tutto': hanno previsto anche le vittime in mare? E per questo il governo Meloni si è impegnato a ostacolare in tutte le maniere i salvataggi delle Ong, che di queste vittime ne avrebbero potute salvare molte?". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che prosegue: "E perché Piantedosi non parla dei comuni e i sindaci abbandonati a se stessi, a partire da quello di Lampedusa? La verità è che questo governo è in difficoltà perché in Europa ha preferito l'asse con Orban e Morawiecki mentre proprio Ungheria e Polonia sono i Paesi che più si oppongono ad una presa di posizione europea sulla questione migranti. Non si può - conclude - nascondere la strage di persone avvenuta nel Mediterraneo questa estate dietro slogan e parole d'ordine che sanno molto di campagna elettorale anticipata e poco di senso del dovere verso il ruolo ricoperto".(Com)