Cina-Italia: Tajani visita Museo del Millennio e la mostra "Capolavori dal Museo archeologico di Napoli"

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, impegnato da oggi in una missione ufficiale di tre giorni in Cina, ha visitato il Museo del Millennio a Pechino, che ospita proprio in questi giorni la mostra "Capolavori dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli". Il Museo del Millennio è parte di un vasto complesso monumentale che si sviluppa attorno a una meridiana con funzione di altare commemorativo. Il complesso funge principalmente da centro espositivo per lo scambio culturale, artistico e tecnologico di respiro internazionale, nonché da sede di educazione patriottica. Promosso e associato alla figura di Jiang Zemin, il complesso è stato sostenuto da diversi funzionari del Partito a partire dal 1994 e completato nel 1999, in vista delle celebrazioni del nuovo millennio, da cui ha preso il nome. La cupola del complesso è ornata da un bassorilievo che illustra la storia della civiltà cinese attraverso 63 personaggi. Tra questi, due soli non sono cinesi: il celebre esploratore Marco Polo e il padre gesuita, cartografo e sinologo Matteo Ricci. (segue) (Cip)