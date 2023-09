Cina-Italia: Tajani visita Museo del Millennio e la mostra "Capolavori dal Museo archeologico di Napoli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo del Millennio, inaugurato nel 2006, è la prima istituzione culturale cinese di livello nazionale senza scopo di lucro con vocazione artistica internazionale. Il museo è stato fondato con lo scopo di raccogliere collezioni d’arte internazionali di rilievo e con l’intenzione di fungere da piattaforma espositiva e di ricerca. Per la mostra inaugurale del museo è stata scelta la mostra di apertura dell’anno dell’Italia in Cina 2006, dal titolo “Specchio del Tempo: gli uomini e il loro mondo attraverso sei secoli di capolavori italiani dai Musei Statali fiorentini”, inaugurata dall’allora ministro della Cultura Dario Franceschini. In questi giorni, invece, il museo ospita una sofisticata selezione di oggetti e di opere d'arte provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che offre un significativo spaccato del contesto culturale e sociale dell'antica Roma. Il MANN è una tra le istituzioni archeologiche più autorevoli al mondo e sede della collezione Farnese, probabilmente la più famosa tra le raccolte di antichità romane. (Cip)