Lavoro: Calderone, risorse per la sicurezza ci sono sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per la sicurezza "ci sono sempre, anche nei fondi ordinari". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, durante un punto stampa a Cernobbio all'ultima giornata del Forum Ambrosetti. Bisogna vedere - ha spiegato - "quali tipi di interventi devono essere fatti, ne abbiamo già fatti nel DL primo maggio, altri se ne faranno, ma noi abbiamo un buon impianto di norme in materia di sicurezza". Bisogna - ha aggiunto - ovviamente renderle effettive, c'è da investire tantissimo sulla cultura della sicurezza, sulla prevenzione, sul fatto di far diventare il tema della prevenzione un tema di uso comune, soprattutto anche in ambito scolastico", ha concluso. (Rem)