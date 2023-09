Francia: premier Borne, vieteremo le sigarette elettroniche usa e getta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia vuole vietare le sigarette elettroniche usa e getta. L’intenzione di introdurre il divieto è stata espressa dalla premier, Elisabeth Borne, durante un’intervista all’emittente “Rtl”. “Abbiamo in programma di introdurre un nuovo piano per la lotta al fumo che vieterà le sigarette elettroniche usa e getta, note come puff”, ha detto Borne. “Provocano cattive abitudini tra i giovani”, ha spiegato la premier. Il ministro della Salute, Francois Braun, si è già dichiarato più volte favorevole a una messa al bando di questo tipo di sigarette elettroniche, sia perché “inducono i giovani al fumo”, sia perché la loro non riutilizzabilità è “un’assurdità ecologica”. Benché siano formalmente già vietate ai minori, le puff sono particolarmente apprezzate dagli adolescenti francesi. Nella medesima intervista, Borne ha detto che il governo non intende aumentare le accise sul tabacco nel 2024. (Frp)