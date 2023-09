© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al calo del pil, "sono attenta a tutti quelli che sono i dati che ci vengono restituiti, però io credo che abbiamo tanto, tantissimo come Paese in termini di potenziale inespresso, anche come aumento della produttività". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. (Rem)