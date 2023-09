Russia: Medvedev, nel 2023 finora 280 mila nuovi arruolati in servizio militare professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 circa 280 mila persone si sono arruolate finora per il servizio professionale nelle forze armate russe. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, presidente Dmitrij Medvedev. "Secondo il ministero della Difesa, dal primo gennaio circa 280 mila persone sono state accettate nei ranghi delle forze armate su base contrattuale", compresi i riservisti, ha dichiarato Medvedev all'agenzia di stampa “Tass”. L'anno scorso la Russia ha annunciato un piano per espandere il proprio personale di combattimento di oltre il 30 per cento e portarlo a 1,5 milioni di unità. (Res)