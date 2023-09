Ue: Schlein, non fermarsi a Next Generation Eu, attenzione a grandi potenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa “non si può fermare all’intuizione giusta del Next Generation Eu. Un piano che ha voluto orientare gli investimenti pubblici nelle direzioni dei cambiamenti necessari. Dovremmo dare continuità a questa spunta di investimento comune ed europeo, anche perché la stazza dei programmi che le altre grandi potenze stanno mettendo in campo è sicuramente superiore”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria nazionale del PD intervenendo all'ultima giornata del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. La segretaria nazionale del Pd ha ricordato che “dobbiamo evitare quello che qualche analista ha definito uno scenario in cui il G7 contro il resto del mondo” per fare questo bisogna crederci davvero nel multilateralismo”. Per Schlein serve quindi “un ripensamento a un modello di sviluppo, il nostro paese è stato in grado di mostrarsi resiliente davanti a queste crisi e l’ha fatto grazie al nostro sistema economico e industriale”. (Rem)