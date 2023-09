Dalla Chiesa: Rocca, non dimenticheremo sua grandezza morale e passione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti", recitava un manifesto apparso per le vie di Palermo pochi giorni dopo la strage di Via Carini. "Il 3 settembre del 1982 persero la vita il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, da poco nominato Prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Dalla Chiesa conosceva bene la Sicilia: da giovane ufficiale dei Carabinieri era stato a Corleone e poi a Palermo tra gli anni '60 e '70. Cosa Nostra sapeva perfettamente che, da Prefetto di Palermo, il Generale avrebbe ingaggiato una lotta serrata al crimine organizzato, in difesa dei cittadini perbene e dello Stato democratico. Non dimenticheremo mai la grandezza morale, la passione civile e l'amore per l'Italia che hanno segnato la vita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. (Com)