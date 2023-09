Ucraina: intelligence britannica, Russia arruola stranieri per evitare nuove mobilitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla fine di giugno 2023 la Russia si è rivolta ai cittadini dei Paesi limitrofi con annunci di reclutamento per combattere in Ucraina. Lo ha riferito l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano, pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. “Sono stati osservati annunci online in Armenia e Kazakhstan che offrono 495 mila rubli (circa 4.750 euro) come pagamento iniziale e stipendi da 190 mila rubli (circa 1.825 euro). Ci sono stati tentativi di reclutamento nella regione settentrionale di Qostanai, in Kazakhstan, facendo appello alla locale popolazione russofona”, hanno riferito i servizi britannici. “Almeno da maggio 2023, la Russia ha avvicinato i migranti dell'Asia centrale, perché combattano in Ucraina, con la promessa di ottenere rapidamente la cittadinanza e stipendi fino a 4.160 dollari”, prosegue la nota. (segue) (Rel)