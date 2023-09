Ucraina: intelligence britannica, Russia arruola stranieri per evitare nuove mobilitazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra ha riferito anche che i migranti dall’Uzbekistan che lavorano come operai edili a Mariupol si sarebbero visti sottrarre i loro passaporti non appena arrivati e sarebbero stati “costretti a unirsi alle forze armate russe”. “In Russia ci sono almeno sei milioni di migranti provenienti dall'Asia centrale che il Cremlino probabilmente vede come potenziali reclute. La Russia probabilmente vuole evitare ulteriori mobilitazioni interne impopolari in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Sfruttare i cittadini stranieri permette al Cremlino di acquisire ulteriore personale per il suo sforzo bellico a fronte di un aumento delle perdite”, ha avvertito l’intelligence britannica. (Rel)