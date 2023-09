Salario minimo: Schlein, nei paesi in cui c’è ha sconfitto concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo uniti con le opposizioni sulla grande battaglia sul salario minimo che nei paesi in cui è stato adottato ha aiutato a sconfiggere la concorrenza sleale rispetto a quelle imprese che provano a migliorare la produttività con gli investimenti”. Lo ha detto Elly Schlein, Segretaria Nazionale del Pd intervenendo in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. “Non bastano le politiche a sostegno delle famiglie, il Pd si è battuto per l’assegno unico familiare – ha aggiunto Schlein -. Possiamo fare un grande investimento su strutture scolastiche e investire nei nidi” e “punteremo su ciò che aumenta la produttività” ha spiegato. Serve, inoltre, “investimento nella sanità pubblica” perché “non investire in risorse vuol dire lasciare scoperte le regioni”, servono “rinnovi dei contratti” ha continuato Schlein. Infine, occorre “un grande investimento sulle competenze, non si fa conversione conversione ecologica e digitale senza”. (Rem)