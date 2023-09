Mongolia: Papa partecipa all'incontro ecumenico e interreligioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo terzo giorno in Mongolia Papa Francesco ha partecipato ad un incontro ecumenico e interreligioso, all'Hun Theatre, presenti i rappresentanti del buddismo tibetano, dell'Islam, dello sciamanesimo, della Chiesa ortodossa, dell'Unione evangelica, della Chiesa avventista del Settimo Giorno, dell'induismo, della religione ebraica, dello scintoismo, della comunita' baha'i e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni). Il Pontefice, rivolgendosi ai presenti ha esordito: "Permettetemi di rivolgermi a voi così, come fratello nella fede con i credenti in Cristo e come fratello di tutti voi, in nome della comune ricerca religiosa e dell'appartenenza alla stessa umanità". (Civ)