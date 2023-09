Vaticano: Papa, il dialogo mette fine ai conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se chi ha la responsabilità delle nazioni scegliesse la strada dell'incontro e del dialogo con gli altri, contribuirebbe certamente in maniera determinante alla fine dei conflitti". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando il sul discorso durante l'incontro ecumenico e interreligioso che si è tenuto nella notte italiana in Mongolia. "Il fatto di essere insieme nello stesso luogo - ha detto Francesco - è già un messaggio: le tradizioni religiose, nella loro originalità e diversità, rappresentano un formidabile potenziale di bene a servizio della società". Quindi il Pontefice ha sottolineato: "A fornirci l'occasione di stare insieme per conoscerci e arricchirci reciprocamente è l'amato popolo mongolo, che può vantare una storia di convivenza tra esponenti di varie tradizioni religiose".(Civ)