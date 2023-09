Vaticano: Papa, il fondamentalismo rovina la fraternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace". E' quanto ha detto Papa Francesco pronunciando il sul discorso durante l'incontro ecumenico e interreligioso in Mongolia. "L'altruismo costruisce armonia - le parole di Francesco - e dove c'è armonia c'è intesa, c'è prosperità, c'è bellezza. Anzi, armonia è forse il sinonimo più appropriato di bellezza. Al contrario, La bellezza della vita è frutto dell'armonia: è comunitaria, cresce con la gentilezza, con l'ascolto e con l'umiltà". Quindi il Pontefice ha sottolineato: "Le religioni sono chiamate a offrire al mondo questa armonia, che il progresso tecnico da solo non può dare, perché, mirando alla dimensione terrena, orizzontale dell'uomo, rischia di dimenticare il cielo per il quale siamo fatti". Infine l'esortazione di Papa Francesco: "Oggi siamo qui insieme come umili eredi di antiche scuole di sapienza. Incontrandoci, ci impegniamo a condividere il tanto bene che abbiamo ricevuto, per arricchire un'umanità che nel suo cammino è spesso disorientata da miopi ricerche di profitto e benessere".(Civ)