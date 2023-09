Vaticano: Papa, non facciamo confusione tra religione e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando ai rappresentati delle confessioni religiose presenti in Mongolia ha chiesto di non fare confusione "tra credo e violenza, tra sacralità e imposizione, tra percorso religioso e settarismo". Il Pontefice ha spiegato: "La nostra responsabilità è grande, specialmente in quest'ora della storia, perché il nostro comportamento è chiamato a confermare nei fatti gli insegnamenti che professiamo". Francesco ha poi chiesto di fare tesoro dell'esperienza: "La memoria delle sofferenze patite nel passato - penso soprattutto alle comunità buddiste - dia la forza di trasformare le ferite oscure in fonti di luce, l'insipienza della violenza in saggezza di vita, il male che rovina in bene che costruisce". (Civ)