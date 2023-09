Mongolia: Papa, la Chiesa crede nel dialogo ecumenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Chiesa cattolica vuole camminare così, credendo fermamente nel dialogo ecumenico, nel dialogo interreligioso e nel dialogo culturale". Lo ha detto Papa Francesco pronunciando il sul discorso durante l'incontro ecumenico e interreligioso in Mongolia. Francesco ha poi aggiunto: "Il dialogo, infatti, non è antitetico all'annuncio: non appiattisce le differenze, ma aiuta a comprenderle, le preserva nella loro originalità e le mette in grado di confrontarsi per un arricchimento franco e reciproco". (Civ)