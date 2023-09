Roma: controlli antidroga dei carabinieri, nel bilancio 11 arresti e sequestri di dosi e soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di 11 persone arrestate, 180 dosi e 8mila euro sequestrati, il bilancio dei controlli dei carabinieri impegnati nel contrasto alle attività di spaccio a Roma. I Primi a finire nella rete dei controlli dei carabinieri sono state quattro persone. In particolare i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 37enne romano in zona Cincecittà, trovato a bordo di un’auto a noleggio con 77 dosi di cocaina e 510 euro in contanti; in zona Fidene i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro invece, hanno arrestato un 31enne albanese anche lui fermato a bordo di un’auto noleggiata, poichè è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti; nei pressi di via Cassia, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale, hanno arrestato un 28enne romano, poiché a seguito di controllo in strada è stato trovato in possesso due dosi di cocaina e a seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di altre 23 dosi di cocaina, tre di hashish e circa 600 euro in contanti; al Quarticciolo, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno fermato un 54enne romano a bordo di un’utilitaria ed è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e circa 2.800 euro in contanti. (segue) (Rer)