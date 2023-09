Roma: controlli antidroga dei carabinieri, nel bilancio 11 arresti e sequestri di dosi e soldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area dello scalo ferroviario Termini, tra via Giolitti, via Manin e via di Porta Maggiore, sono state arrestate 4 persone, tutti di origini nord-africane, di età compre tra i 20 ei 50 anni, mentre cedevano involucri di sostanze stupefacenti, del tipo hashish, crack ed eroina. In particolare un 29enne del Gambia è stata fermato in possesso di due “stecche” di hashish occultate all’interno di un pacchetto di sigarette e la somma contante di circa 850 euro. Quest’ultimo dai successivi accertamenti dei militari della Compagnia Roma Piazza Dante, è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari emesso lo scorso 30 agosto dal Tribunale di Roma. A Tor Bella Monaca, i carabinieri della locale stazione, hanno fermato un cittadino albanese di 33 anni in via dell’Archeologia ed è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e circa 300 euro. Infine ad Acilia, i carabinieri della locale Stazione, al termine di un servizio di osservazione hanno fermato due fratelli romani di 44 e 45 anni dopo aver effettuato uno scambio con due persone ed hanno rinvenuto due dosi di hashish. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri a casa dei due indagati ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 11 dosi della medesima sostanza e la somma contante di circa 1.800 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)