Roma: auto a noleggio e tecnologia per aggirare controlli, così si vende la droga

- Il commercio della droga, a Roma come altrove, resta l’attività fiorente che vede gli spacciatori operare con sempre maggior disinvoltura. C’è chi trasforma la propria auto in un bazar in cui vendere droga di ogni tipo, a chi utilizza tecnologie per trasformare gli androni di ingresso dei palazzi in luoghi sicuri contro le incursioni delle forze dell’ordine. C’è poi anche lo spacciatore che ricorre ai metodi classici per nascondere dosi di droga nei pacchetti di sigarette. La costante in quasi tutte le azioni di spaccio, sembra essere l’auto presa a noleggio per evitarne il sequestro. Tutte pratiche ormai ben note alle forze dell’ordine e che sono ben rappresentate negli ultimi arresti effettuati da carabinieri e polizia nella Capitale. Ed infatti, per arrestare uno spacciatore che, tramite telefonate guidava gli acquirenti alla sua auto parcheggiata in zona Ponte Sisto, Gli agenti del I distretto Trevi hanno agito con abiti borghesi spacciandosi, loro stessi, per acquirenti. Quando i poliziotti si sono qualificati il 34enne aveva 27 grammi di cocaina occultati negli slip e della somma in contanti di 605 euro custoditi nella tasca dei pantaloni, mentre all'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti alcuni appunti in merito alle vendite. (segue) (Rer)