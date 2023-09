Roma: auto a noleggio e tecnologia per aggirare controlli, così si vende la droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I loro colleghi a Tor Carbone, invece, hanno arrestato un 32enne italiano che, la droga, la vendeva dall'interno di un portone di un palazzo di via Caterina Usai. L'uomo usava un tablet collegato a un sistema di videosorveglianza, utilizzato per evitare di imbattersi in brutte sorprese con le Forze dell'Ordine. Ovviamente non gli è servito molto. Sequestrati diversi involucri di hashish e cocaina nonché la somma di 85 euro in contanti. I controlli antidroga dei carabinieri, invece, hanno dato frutti in particolare sulle strade. Degli 11 spacciatori arrestati, ben 4 trasportavano droga su auto prese a noleggio per aggirare il rischio di vedersi sequestrare il mezzo proprio. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 37enne romano in zona Cinecittà, trovato a bordo di un’auto a noleggio con 77 dosi di cocaina e 510 euro in contanti; in zona Fidene i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro invece, hanno arrestato un 31enne albanese anche lui fermato a bordo di un’auto noleggiata, poichè è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti. (segue) (Rer)