Roma: auto a noleggio e tecnologia per aggirare controlli, così si vende la droga (3)

- Nei pressi di via Cassia, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale, hanno arrestato un 28enne romano, poiché a seguito di controllo in strada è stato trovato in possesso due dosi di cocaina e a seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di altre 23 dosi di cocaina, tre di hashish e circa 600 euro in contanti; al Quarticciolo, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno fermato un 54enne romano a bordo di un’utilitaria ed è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e circa 2.800 euro in contanti. C’è poi chi ricorre al metodo tradizionale per nascondere droga nella speranza che la banalità possa servire a superare i controlli. Non è stato così e un 29enne del Gambia, in zona Termini è stata fermato in possesso di due “stecche” di hashish occultate all’interno di un pacchetto di sigarette e la somma contante di circa 850 euro. Quest’ultimo dai successivi accertamenti dei militari della Compagnia Roma Piazza Dante, è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari emesso lo scorso 30 agosto dal Tribunale di Roma. (Rer)