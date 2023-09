Russia-Giappone: Medvedev, Tokyo abbandoni la sua nuova militarizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Giappone deve imparare le lezioni della storia, di cui oggi celebriamo la commemorazione, e riconoscere pienamente l'esito della Seconda guerra mondiale e fare tutto il possibile per evitare l’infiammare di una terza. Rinunciare ai piani militaristi a beneficio del proprio popolo", ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. Medvedev ha messo in guardia contro i tentativi di Tokyo di "riscrivere la storia, giustificare i crimini di guerra, coprire i loro autori e, come a metà del secolo scorso, sostenere un altro regime nazista. Questa volta, purtroppo, in Ucraina". (Rum)