Iraq: revocato il coprifuoco a Kirkuk, quattro morti e almeno 14 feriti negli scontri

- E’ stato revocato questa mattina il coprifuoco imposto ieri dalle forze di sicurezza nel governatorato di Kirkuk, nel nord-est dell’Iraq, mentre il Dipartimento della sanità locale ha dichiarato che il bilancio complessivo degli scontri di ieri è di quattro manifestanti morti e almeno 15 feriti. Lo si apprende dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Il coprifuoco era stato imposto ieri dalla polizia del governatorato di Kirkuk, a seguito delle violente proteste improvvisate nell’omonimo capoluogo contro la chiusura della strada che conduce a Erbil, capitale della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Una misura che, secondo i manifestanti, era stata imposta ieri dalle autorità federali a seguito delle proteste esplose nelle campagne circostanti, contro l’esproprio dei terreni agricoli, nel contesto del piano di sicurezza per la gestione dell’afflusso di pellegrini sciiti per la festa di Arbaeen, che cade il 5 e 6 settembre prossimi. I contadini delle campagne di Kirkuk, per lo più curdi e turkmeni, infatti, accusano le autorità federali di voler espropriare i terreni a beneficio di cittadini di etnia araba e per ripristinare, a Topzawa, il vecchio campo di addestramento dell’Esercito popolare, coalizione di milizie, in maggioranza sciite, costituita nel 2014 con il sostegno delle Forze armate di Baghdad. Di contro, il governo federale accusa i manifestanti di aver interrotto per giorni la circolazione lungo la strada che conduce da Kirkuk a Erbil e di aver improvvisato manifestazioni violente per impedire la riapertura di una sede del Partito democratico del Kurdistan (Kdp), che detiene le redini del governo della Regione autonoma. (segue) (Irb)