Iraq: revocato il coprifuoco a Kirkuk, quattro morti e almeno 14 feriti negli scontri (2)

- Nella serata di ieri, il capo di Stato maggiore, il luogotenente generale Abdul Amir Rashid Yarallah, ha tenuto una riunione con i rappresentanti militari, delle forze di sicurezza e dell’intelligence operativi nel governatorato di Kirkuk. Contestualmente, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, in qualità di comandante supremo delle Forze armate federali, ha disposto l’istituzione di una commissione di inchiesta per avviare indagini sugli episodi di violenza e perseguirne legalmente i responsabili. Intanto, secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, sette agenti delle forze di sicurezza, accusati di aver sparato sui manifestanti aa Kirkuk, sono stati arrestati, mentre tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri Sudani ha avuto colloqui telefonici con il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani, e con il presidente del governo regionale, Nechirvan Barzani, per discutere della situazione. (Irb)