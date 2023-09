Regno Unito: cancelliere Hunt, potrebbero emergere problemi strutturali in altre scuole ed edifici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito potrebbero emergere problemi strutturali in altre scuole ed edifici pubblici nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, parlando all’emittente “Sky News”. Questa settimana, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, il dipartimento per l’Istruzione ha ordinato la chiusura parziale o totale di oltre un centinaio di scuole a causa dei timori legati all’uso del calcestruzzo aerato autoclavato rinforzato (Raac), un tipo di calcestruzzo propenso a deteriorarsi e che è stato ampiamente utilizzato come materiale da costruzione tra gli anni Cinquanta e Novanta. Il governo ha finora identificato 156 scuole che lo contengono. (Rel)