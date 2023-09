Giustizia: Nordio, su riforma nessun slittamento, a breve in Cdm seconda parte cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della giustizia "non esiste nessuno slittamento, abbiamo portato al presidente Consiglio un cronoprogramma che nella prima parte ha portato la proposta di riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, inclusa l'abolizione dell'abuso ufficio". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "A breve" porteremo in Consiglio dei ministri "la seconda parte del cronoprogramma", ha concluso. (Rin)