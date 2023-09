Business news: il mercato del lavoro Usa rallenta, 187 mila nuovi impieghi ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno aperto 187 mila nuovi posti di lavoro nel mese di agosto, ben al di sotto della media mensile di 400 mila raggiunta nel 2022. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, che comunica anche un rialzo dal 3,5 al 3,8 per cento del tasso di disoccupazione. Sempre ad agosto lo stipendio orario dei lavoratori è aumentato del 4,3 per cento, a un ritmo più lento rispetto allo scorso anno ma comunque ben superiore rispetto ai livelli pre-pandemici. Le assunzioni sono arrivate in particolare dai settori della sanità, dell'ospitalità, dell'assistenza sociale e delle costruzioni. Si sono invece registrati tagli al personale nei settori dei trasporti e dei depositi. Il dato sui posti di lavoro tra quelli guardati con maggiore attenzione dalla Federal Reserve, il cui presidente Jerome Powell ha anticipato lo scorso 25 agosto che i tassi d'interesse potrebbero essere nuovamente alzati nei prossimi mesi in assenza di ulteriori segnali di raffreddamento dell'economia. L'inflazione è in netto calo rispetto al picco di giugno 2022 (è stata pari al 3,2 per cento a luglio), ma la banca centrale Usa preme per riportarla verso l'obiettivo del 2 per cento. (Was)