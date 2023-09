Business News: società saudita Energy Capital Group investirà in statunitense Pure Lithium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Energy Capital Group investirà nella statunitense Pure Lithium, inventrice della batteria di nuova generazione in litio metallico e unica azienda di batterie al mondo che controlla la propria catena di approvvigionamento. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il fondatore e socio amministratore di Energy Capital Group, Ali Alturki, ha dichiarato: "Questo investimento potrebbe sconvolgere in modo significativo il mercato dell’Arabia Saudita grazie alla tecnologia innovativa di Pure Lithium, che rappresenta un'importante svolta nel settore del litio e delle batterie". Da parte sua, la fondatrice e amministratrice delegata di Pure Lithium, Emilie Bodoin, ha affermato: "Siamo entusiasti dell'investimento di Energy Capital Group in Pure Lithium. Riconoscono il valore e l'impatto che possiamo avere nel Regno liberando le salamoie dei giacimenti petroliferi per creare un elettrodo pronto per le batterie, eliminando il 90 per cento degli attuali costi associati. Inoltre, siamo entusiasti di sviluppare la batteria più sicura per il clima del Regno”. (Res)