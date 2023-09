Business News: Iraq, ci doteremo di un reattore nucleare per risolvere la carenza di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq intende dotarsi di un reattore nucleare per scopi pacifici per risolvere la crisi elettrica che da tempo affligge il Paese arabo maggioranza sciita. L’ufficio stampa del primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani ha dichiarato in un comunicato che l’ultima riunione del Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale ha discusso “della creazione di un reattore nucleare limitato per scopi pacifici e della produzione di energia elettrica pulita che contribuisca a ridurre la dipendenza su altre fonti di energia come gas e petrolio”. Da parte sua, il ministro iracheno dell'Elettricità, Ziyad Ali Fadel, ha annunciato lo scorso giugno che l'Iraq produce 24 mila megawatt al giorno, in aumento del 22 per cento rispetto allo scorso anno. Fornire elettricità 24 ore su 24 richiede una produzione di 34 mila megawatt al giorno. Inoltre, gran parte della produzione elettrica irachena si basa sulle importazioni di gas naturale dall’Iran, che costano miliardi ogni anno e sono soggette a tagli: sovente, infatti, il Tesoro Usa non consente all’Iraq di effettuare pagamenti per il gas a causa delle sanzioni statunitensi. (Irb)