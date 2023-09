Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è atterrato oggi a Pechino per una missione che proseguirà poi da martedì 5 settembre verso il Kazakhstan. La visita a Pechino giunge in un momento particolarmente delicato nelle relazioni tra Italia e Cina. Insieme all’omologo Wang Yi, succeduto lo scorso luglio a Qin Gang (del quale non si hanno da allora notizie), il titolare della Farnesina parteciperà all’undicesima riunione congiunta del comitato governativo, piattaforma di coordinamento per l’intero spettro della cooperazione bilaterale. Soprattutto, Tajani dovrà gettare le basi per la futura visita a Pechino del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della quale Roma potrebbe comunicare ufficialmente la decisione di non rinnovare il memorandum sulla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) sottoscritto nel marzo del 2019, quando alla guida del governo in Italia c’era Giuseppe Conte. La maxi-iniziativa infrastrutturale del presidente Xi Jinping, che compirà proprio questo mese dieci anni di età, non gode di grande salute: negli ultimi anni la Cina ha fatto fatica a trovare nuovi partner, con molti governi intimoriti dal rischio di finire nella cosiddetta “trappola del debito”, e miliardi di dollari di progetti sono stati cancellati in Paesi chiave come l’Australia, la Malesia, il Kazakhstan, la Bolivia. L’Italia è l’unico Stato membro del G7 ad aver aderito all’iniziativa e una sua uscita dal blocco è un segnale politico inquietante per Xi, che considera la Nuova via della seta un tassello fondamentale della propria strategia di espansione dell’influenza internazionale della Cina. (segue) (Cip)