Cina-Italia: il ministro Tajani a Pechino, in ballo il memorandum sulla Nuova via della seta (4)

- Una lieve correzione della bilancia commerciale è stata registrata nella prima metà di quest’anno, ma è legata molto più al crollo di circa il 15 per cento dell’export cinese verso l’Italia che non alla crescita delle importazioni di nostri prodotti (+0,7 per cento). L’interscambio commerciale ha raggiunto nel 2022 la cifra record di 77,8 miliardi di dollari, con 50,8 miliardi di dollari di merci cinesi esportate in Italia e 26,9 miliardi di dollari di prodotti italiani approdati in Cina, ma nei primi sette mesi del 2023 appariva in calo di quasi dieci punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per fare un raffronto, sempre lo scorso anno Pechino ha importato beni dalla Germania per 107 miliardi di euro (l'interscambio commerciale sino-tedesco è stato pari a 320 miliardi di dollari) e dalla Francia per 26,1 miliardi di dollari (con interscambio sopra i 100 miliardi di dollari). (segue) (Cip)