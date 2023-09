Business news: Borrell, a ministeriale Ue presenti anche presidente Cedeao e ex ministro Esteri Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) Bola Tinubu e il ministro degli Esteri del governo deposto del Niger, Hassoumi Massoudou, sono presenti alla riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo, in Spagna. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "(Oggi) è una buona occasione per parlare con la Cedeao, per conoscere meglio i loro piani, per vedere come i popoli del continente africano possano reagire con soluzioni africane a problemi africani, ma è anche un'occasione per rivedere la nostra politica verso il continente", ha dichiarato al suo arrivo a Toledo. (Beb)