Business news: Gabon, l'Unione africana sospende il Paese "con effetto immediato"

- Il Consiglio di Pace e Sicurezza dell'Unione africana ha annunciato la sospensione del Gabon dall'organizzazione e da tutte le sue attività, sottolineando che la decisione ha "effetto immediato". In un comunicato, l'organizzazione continentale "condanna fermamente la presa del potere da parte dei militari" che nella notte fra martedì e mercoledì hanno destituito il presidente Ali Bongo Ondimba, e "decide di sospendere immediatamente la partecipazione del Gabon a tutte le attività dell'Ua, dei suoi organi e istituzioni". La decisione segue l'annuncio da parte della giunta militare, che si è organizzata sotto il nome di Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni (Ctri), di nominare presidente della transizione il generale Brice Oligui Nguema, il capo della Guardia presidenziale che ha guidato l'azione di forza. La presa di posizione dell'Ua con il Gabon è stata particolarmente rapida rispetto ad altri colpi di Stato saheliani (Mali, Guinea, Burkina Faso) e si inserisce in giorni di forti tensioni regionali. Il Niger - ugualmente caduto in mano golpista lo scorso 26 luglio - è stato sospeso dall'organizzazione il 22 agosto. (Res)